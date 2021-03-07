Bolu’da devrilen traktörün altına kalan sürücü öldü

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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Samat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kurt (71) idaresindeki 14 AL 557 plakalı traktör, Dere mahallesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Kurt’un traktörün altına kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin traktörün altında kalan Hüseyin Kurt’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kurt’un cesedi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarak Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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