Devrilen traktörün sürücüsü öldü

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Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Hüseyin Kurt (71) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Samat köyünde meydana geldi. Tarlada çalışmasının ardından evine gitmek üzere yola çıkan Hüseyin Kurt yönetimindeki 14 AL 557 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin Kurt'un cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mudurnu Murat KÜÇÜK

2021-03-07 19:27:36



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