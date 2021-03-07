Boluspor - Bursaspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “3 puan önümüzdeki haftalara umutla bakmamızı sağlıyor” Bursaspor Teknik Direktörü Fazlı Tan: “Kırmızı kart olmasaydı maçı kazanabilecek oyun oynuyorduk”

TFF 1. Lig’in 25. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan BolusporBursaspor karşılaşması ev sahibi takımın 21’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Ligde çok önemli haftalar. Çok zor maçlar devam ediyor. Geçen hafta oynadığımız zorluk derecesi yüksek maçın daha yüksek derecesiyle oynadığımız bugünkü maç. Stresli zamanlar. İlk yarısını çok iyi oynadığımız ama golle sonuçlandıramadığımız maçı zor duruma getirdik. İkinci golü çabuk bulup maçı koparma arzusu zaman zaman saha içinde bize yanlış şeyler yaptırdı. Oyunu daha iyi tutmalıydık. Daha iyi pas yapmalıydık. Bir ara kontrolü kaybettik. Bu da bize çok pahalıya mal olabilirdi. Çok rahat geçeceğimiz maçı bir ara zora soktuk ama kazanmasını bildik. Maçlarda oyun da çok önemli ama puan bizi oldukça mutlu etti. Önümüzdeki haftalara daha umutlu bakmamızı sağlıyor 3 puan. Her takımın her takımı yendiği zor bir lig oynuyoruz. Bu maç da çor geçti ama bir şekilde geçtiğimiz bu maçı geride bırakacağız. Önümüzde çok önemli Akhisar maçı var. Son haftalarda oynayacağımız belki de en önemli maç. Çok iyi konsantre olup, çok iyi hazırlanmamız gerek” dedi.



Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Direktörü Fazlı Tan ise, Bolu'ya kazanmak için geldiklerini belirterek, “Rakibimiz de son haftalarda çıkış yakalayan bir takımdı. Son 3 maçta 7 puan alan bir Boluspor vardı karşımızda. Onlar da tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için maçı kazanmak istiyordu. İlk yarı rakibimizin üstünlüğüyle geçti. Daha fazla topa sahip olan taraftı fakat rakibimize çok ciddi anlamda gol pozisyonu vermedik. Onların üçüncü bölgede etkinliğini iyi yaptığımız takım savunmasıyla kırdık. Fakat ilk yarı boyunca bizimde oyunda planladığımız hücumları çok ciddi anlamda uygulayamadık. Üçüncü bölgede etkinliği noktasında ve gol üretme konusunda ilk yarı biraz zayıf kaldık. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle başladık. rakibimiz 48’inci dakikada öne geçti. Golden sonra rakibimiz geriye yaslandı ve kontraya yönelik oyun oynamaya çalıştı. Bu dönemde biz çok ciddi baskı kurduk. Bu baskının karşılığında bir kaç tane pozisyon ürettik ve 70’inci dakikada istediğimiz golü bulduk. Tamamen oyunun kontrolü bizdeyken kırmızı kart olmasaydı maçı kazanabilecek bir oyun oynuyorduk. Kırmızı karttan sonra oyun dengemiz değişti. Yine rakip bu sefer bizim üzerimize geldi. Bu dönemde biz kontralarla pozisyonlar bulup en azından 11’i korumaya çalışıyorduk. O dönemde 23 tane kontrayla yakaladığımız net kontra atak pozisyonları var. Fakat final pası yada final vuruşunda çok başarılı olamayınca ikinci golü atamadık. 86’ıncı dakikada rakibimizin sol kenardan getirdiği topta yaptıkları ortayla 21 öne geçtiler. Sonrasında onlar da biz de çok fazla pozisyon üretemedik. 21 mağlup olduk. Yarından itibaren Ankaraspor maçının hazırlıklarına başlayacağız" şeklinde konuştu.

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