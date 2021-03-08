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Lise öğrencileri kadın öğretmen ve sağlıkçılar için kolları sıvadı Öğrenciler, öğretmen ve sağlıkçıların araç bakımlarını ücretsiz yaptılar

İHA

Lise öğrencileri kadın öğretmen ve sağlıkçılar için kolları sıvadı Öğrenciler, öğretmen ve sağlıkçıların araç bakımlarını ücretsiz yaptılar

Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 8 Mart dolayısıyla kendilerini yetiştiren kadın öğretmen ve sağlık çalışanı kadınların araçlarının bakımlarını ücretsiz yaptı.
Bolu’da, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümü öğrencileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kendilerini yetiştiren kadın öğretmen ve pandemi döneminde özverili çalışan kadın sağlık çalışanları için proje geliştirdi. Öğrenciler, kendilerini yetiştiren kadın öğretmenlerine verebilecekleri en güzel hediyenin emekleri olduğunu düşünerek, hem öğretmenlerin hem de sağlık çalışanların araçlarının bakımlarını ücretsiz yapma kararı aldı. Sanat okulu ruhunun inceliğini bir kez daha gösteren öğrenciler bölümlerindeki erkek öğretmenlerin gözetiminde okula getirilen araçların hem arızalarını giderdi hem de günlük hayatta sorun olabilecek bakımlarını yaptı. Öğrencilerin bu projesi öğretmenlerini mutlu ederken, duygulanmalarına da neden oldu.

“Böyle bir hediye beklemiyordum”
Öğrencilerin yaptıkları ile kendilerini mutlu ettiğini söyleyen İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Çiğdem Meresoğlu, “Öğrencilerimiz bu bu kampanyayla geldiklerinde çok mutlu olduk. Öğrencilerimizi yetiştirdik ve yetiştirdiğimiz öğrenciler de bize böyle bir proje sununca mutlu olduk. Aracımın aslında herhangi bir şeyi yoktu ama bakım için geldim. Şuan burada öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz kontrollerini yapıyorlar. Herhangi bir arıza tespit ettiklerinde ücretsiz olarak gerçekleştirecekler. Böyle bir hediye hiç beklemiyorduk. Oldukça şaşırdım” dedi.

“Onlara verebileceğimiz en güzel hediye”
Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor bölümü 11’inci sınf öğrencisi Can Aktaş “Motor bölümü olarak kadın hocalarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Sağlıklı yaşamaları için araçlarının bakımlarını ücretsiz yapıyoruz. Onlara verebileceğimiz en güzel hediye araçlarının bakımını yapabilmek” diye konuştu.

“Gözlerim yaşardı”
Öğrencilerinin kendilerini düşünmelerine duygulanan okulun emekli öğretmenlerinden Güngör Arslan, “O kadar mutlu oldum ki. Gözlerim yaşardı ve ben çok duygulandım. Bizim öğrencilerimiz böyle. Mezun olduktan sonra da geliyorlar, ellerimizi öpüyorlar. Çok özverili bir durum. Bu çocuklara hizmetlerinde fırsat vermek lazım. Meslek liselerini devam ettirmek lazım. Bu çocuklar da kendilerini ispatlayabilsinler. Ben böyle bir olay için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“Onlara verebileceğimiz en güzel hediye emeğimiz”
İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor bölümü 11’inci sınıf öğrencisi Hakan Demir, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın öğretmenlerimiz ve sağlık çalışanları için proje düşündük. Onlar için araçlarına ücretsiz bakım yapıyoruz. Onlara verebileceğimiz en güzel hediye, onların bize öğrettiği şekilde emeğimizi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kadınlara özel bir durum olsun istedik”
Müdür yardımcısı Emine Karaoğlan, “Covid 19 süreci boyunca kadın sağlık çalışanlarımız çok özverili çalıştılar. Öğretmenlerimiz çok özverili çalıştılar. Hem anne hem çalışan olarak. Onlara destek olmak istedik. Bizim motor bölümümüz çok aktif çalışıyor. Bu süreçte de çalıştılar. İl Sağlık Müdürlüğü’nün araç bakımlarını hep yapıyorlardı. Ama biz kadınlara özel bir durum olsun istedik. 8 Mart’ta onları unutmadığımızı göstermek ve sanat okulu ruhunun inceliğini, yardımlaşmayı, mesleği de tanıtmak adına proje başlattık. Bu bölümdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz gönüllü çalışıyorlar. Döner sermaye işletmenliği de olduğu için öğrencilerimiz paralarını da kazanıyorlar. Bir planlama dahilinde randevu alarak bütün öğretmenler, sağlık çalışanları araçlarının bakım ve onarımlarını yaptırabilirler” dedi.

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