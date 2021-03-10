Kartalkaya'da kayak sezonu ay sonuna kadar sürecek



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Kartalkaya'da, kayak sezonunun sonuna yaklaşılırken, otel işletmecileri pandeminin gölgesinde geçen tatil sezonunu iyi geçirdiklerini söyledi. Kartalkaya'da bu yıl kayak sezonunun mart ayının sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Köroğlu Dağlarının zirvesindeki kayak merkezi Kartalkaya, bu sezon yüz binlerce tatilciyi ağırladı. Pandemi sürecinde özel tedbirler alınarak açılan otellerde yoğunluk oluştu. Tedbir amaçlı yüzde 70 doluluk oranına kadar tatilci ağırlayan oteller, korona süreciyle ilgili sorun yaşamadan sezonun sonuna yaklaştı. Sezon sonu olması nedeniyle tatilcilere indirimli fiyatlarla tatil fırsatı sunan Kartalkaya'daki otellerdeki kar kalınlığı hala 1 metreye yakın. Tatilciler, kayak merkezine ilgi göstermeye devam ediyor. Kartalkaya'da kayak sezonun mart ayının sonuna kadar sürmesi beklenirken, otelciler, pandemi gölgesinde geçmesine rağmen herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı sezondan memnun.

Kartalkaya'da bulunan bir otelin genel müdürü Emir Aras, "Geçtiğimiz sezonlara göre konaklama sayımızı düşürdüğümüz için, önceki senelere göre yarı yarıya ziyaretçi ağırladık gibi. 1 ay da geç açmıştık zaten. Buna rağmen keyifli bir sezondu. Çok güzel kar yağdı. Mart ayında hiç bu kadar kar olmamıştı. Pandemiden dolayı insanlar çekiniyor. Şu anda pistlerde hiçbir sıra yok. Kar da mart ayının sonuna kadar devam edecek. Martın sonuna kadar açık kalacağız. Tarih olarak 21 Mart olarak belirledik ama talebe göre uzatma şansımız var. Talep olursa neden olmasın. Yoksa kardan yana Kartalkaya´da hiçbir sıkıntı yok. Yaz sezonu gelince insanların aklına yazlık yerler geliyor. Ondan dolayı kayak unutuluyor. Ama haftaya gelecek karla uzama şansı çok yüksek." dedi.

Aras, sezon boyunca koronavirüsle ilgili bir sorun yaşamadıklarını da belirterek, "Allah´a şükür sezon kazasız belasız geçti. En azından bizim otelimizde ne personelimizde ne müşterilerimizde korona ile alakalı bir vaka olmadı. İnşallah böyle devam eder, vakalar düşer. Gelecek sezon maskesiz bir şekilde insanlara hizmet verebiliriz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-03-10 11:43:42



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