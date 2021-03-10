Yurtdışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yurt dışına kaçmak için İstanbul’a yönüne giden 2’si kadın 6 şüpheli yüklü miktarda dövizle yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında ihraç edilen binbaşı ve emniyet müdürlerinin bulunduğu 2’si kadın 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin, yurt dışına kaçmak için Ankara’dan İstanbul’a seyir halinde olduğunu belirleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen şüphelilerin bulunduğu otomobile TEM Otoyolu Batı Gişeleri’nde operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilen binbaşı H.V,. emniyet müdürleri C.B ve H.D., öğretmenler F.D. ve A,T ile müfettiş Y.T. gözaltına alındı. FETÖ şüphelisi 6 kişi soruşturma kapsamında Ankara’ya gönderildi.

Şüphelilerin kaçmak için kullandıkları otomobilde yapılan aramalarda ise, yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

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