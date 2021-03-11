Bolu’nun 65 milyon lira yatırımla en büyük projelerden birisi olan İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi’nde ilk test yapıldı.

Bolu’nun Karacaağaç mevkiinde 65 milyon liraya mal olan ve yüzde 98’i tamamlanan İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi’nde ilk kez tesise su alma işlemi test edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ilk testini yaptığı tesisin nisan ayında arıtılmış suyu Büyüksu Deresi’ne vermesi planlanıyor. Tesiste incelemelerde bulunan Başkan Özcan, İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin belediye tarihinin en büyük projesi olduğunu belirterek, “Burası bir su arıtma tesisi olarak anılmayacak. İleri Biyolojik olarak anılacak. Eskiden burada olan kimyasal arıtmaydı. Sağlıklı değildi. Tesis yüzde 98 oranında tamamlandı. Bugün de test olarak su alımını gerçekleştirdik. İnşallah bu tesisten olumsuz bir sonuç beklemiyoruz. Nisan ayının ortasından itibaren tamamen arıtılmış bir şekilde bu suyu Büyüksu’ya vermeye başlayacağız” dedi.

“Koku olmayacağının sözünü veriyorum”

Başkan Özcan, modern tesisin devreye girmesiyle birlikte koku sorununun ortadan kalkacağını belirterek, “Burada şuanda yoğun bir koku var. Bu koku da biyolojik arıtma ile kesilecek. Bu kokuya sebep olan bir giriş ünitesi. Burası kapalı olduğu için bu kokuyu orada emecek. Yan tarafta da bir koku ünitesi var. Test aşaması olduğu için koku var. Çamur ünitesinin de eskiden üstü açıktı. Orası da yoğun koku yapıyor. Oranın da üstü kapanacak ve bir koku kalmayacak. Koku olmayacağının da sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.



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