Bolu'da otoyolda 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da otoyolda 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı

DHA

Bolu'da otoyolda 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM Otoyolu'nda buzlanma nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Batı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 2 hafif ticari araç, 1 minibüs ve 6 otomobil buzlanmanın olduğu yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazada, araçlarda bulundan Okan Yarar (35), Birsen Kaya (21), Niyazi Kaya (60) ile Mürteza Kaya (52) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 
Kazaya karışan 9 araç yolun sol ve orta şeridini kapattı. Yolda ulaşım sağ şeritten ve emniyet şeridinden sağlandı. Yolda araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-03-12 09:40:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TEM’de 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı TEM’de zincirleme kaza kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu
YEREL HABERLER TEM’de 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ...
İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi’nde ilk test yapıldı
YEREL HABERLER İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi’nde ilk test yapıldı
Reha Erginer: "Son haftalardaki çıkışımızı devam ettireceğiz" Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: "Akhisar karşılaşması 2 takım için de zor geçecek"
YEREL HABERLER Reha Erginer: "Son haftalardaki çıkışımızı devam ...
Bolu’da otobüsler tam kapasite hizmet verecek
YEREL HABERLER Bolu’da otobüsler tam kapasite hizmet verecek
Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandı
YEREL HABERLER Boluspor, Akhisarspor maçına odaklandı
Bolu'da otobüsler tam kapasite hizmet verecek
YEREL HABERLER Bolu'da otobüsler tam kapasite hizmet verecek
Bolu Dağı'nda kar ve sis
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda kar ve sis
Kar ve sisin etkili oldu Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 20 metreye düştü
YEREL HABERLER Kar ve sisin etkili oldu Bolu Dağı’nda görüş mesafesi ...
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Bolu'da yakalandı
YEREL HABERLER Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Bolu'da ...
Yurtdışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yurtdışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
Kartalkaya'da kayak sezonu ay sonuna kadar sürecek
YEREL HABERLER Kartalkaya'da kayak sezonu ay sonuna kadar sürecek
Kartalkaya sezonun son günlerini yaşıyor Sezonu pandemiyle geçiren Kartalkaya’da sezon 21 Mart’ta sona erecek
YEREL HABERLER Kartalkaya sezonun son günlerini yaşıyor Sezonu ...