Milyonlarca yıl öncesine ait bazalt sütunları bulundu



Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Seben ilçesinde, lav gölünün yer altındaki çatlaklara inerek, asırlar boyu soğuması sonucu oluşan, milyonlarca yıl öncesine ait olduğu düşünülen yüzlerce `bazalt sütunu´ bulundu.

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından Bolu Seben bölgesinde, bazalt sütunlar bulundu. Yapılan araştırmalarda, volkanik kayaç olan bazaltların doğada bulunan benzer bazaltlara göre farklılık gösterdiği belirlendi. Kayaçların milyonlarca yıl öncesine ait volkanik gölden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Arslan, bölgenin turizm amaçlı kullanılmasının Bolu'ya büyük katkısı olabileceğini belirleterek, "Maddi olarak bakıldığında bu tarz yerler taş ocağı olarak işletiliyor. Yani karayollarındaki stabilize malzeme olarak kullanılabiliyor. Diğer taraftan da Arnavut kaldırımı taşı olarak da kullanılabiliyor. Bunun dışında sürdürülebilir şekilde turizmde de kullanılabilir. Biz Seben'deki bu çalışmamızda potansiyeli olan 81 tane alan tespit ettik. Bunları ilerde eko turizm ya da jeoturizme açtığımız takdirde buraya turizmle beraber bir turist akışı olacak. Turizmle beraber de oradaki yöre insanı ve Bolu bundan faydalanacak. Bunun konaklaması, ulaşımı ekonomik olarak yöreye katkı sağlayacaktır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Seben Murat KÜÇÜK

2021-03-12 18:35:21



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