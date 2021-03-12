Murat KÜÇÜK/ BOLU (DHA)BOLU'da, TEM yolunda tuğla yüklü TIR'ın yanan lastikleri, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, saat 19.30 sıralarında TEM yolunun Elmalık mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Sabit Gümüşalan yönetimindeki 41 K 8437 plakalı TIR'ın dorsesindeki lastiklerden duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü, TIR'ı sağ şeride çekti. Sürücü, balataların ısınmasıyla alev alan lastikleri söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan lastikleri söndürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-03-12 21:26:15
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