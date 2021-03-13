TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Akhisarspor: 1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Akhisarspor'a 10 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

12. dakikada Çekdar Orhan, ceza sahası dışından şansını denedi. Boluspor kalecisi Selmani, topu güçlükle kornere çeldi.

23. dakikada gelişen Boluspor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Araz’ın şutunda kaleci Lukac meşin yuvarlağı kurtardı.

24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Araz'ın sert şutunda top kaleci Lukac'ta kaldı.

39. dakikada Mustafa Çeçenoğlu’nun ceza sahasına yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Lukac topu kornere çeldi.

74. dakikada Akhisarspor atağında ceza sahası içinde topu alan Delarge’ın şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

83. dakikada Akhisarspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Nelik’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 01



Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Kemal Mavi xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

Boluspor: Selmani xx, Fethi Özer xx, Oğuzhan Berber xx, Emin Bayram xx, Aykut Demir xx, Burak Asan xx (Poepon dk. 86 ?), Gökhan Sazdağı xx, Araz Abdullayev xx (Alican Özfesli dk. 70 x), Muhammed Gümüşkaya xx, Mustafa Çeçenoğlu xx (Hamza Gür dk. 82 ?), Kasongo xx (Diouf dk. 70 x)

Yedekler: Ömer Alıcı, Arda Köksal, Ensar Bilir, Hajdarevic, Burak Bekaroğlu, Muhsin Yıldırım

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Akhisarspor: Lukac xx, Orhan Taşdelen xx, Semih Gören xx, Berat Pınar xx, Doğukan Nelik xxx, Onurcan Güler xx, Cihat Çelik xx, Mert Özyıldırım xx, Çekdar Orhan xx (İlke Nelik dk. 90+2 ?), Delarge xx (Taku dk. 76 x), Peter xx (Bertuğ Bayar dk. 90 ?)

Yedekler: Halil Yeral, Keita, Sissoko, Yavuz Serkan Özbakan, Alim Aykut Esgi, Cengiz Demir, Ramazan Civelek,

Teknik Direktör: Mustafa Göksu

Gol: Doğukan Nelik (dk. 83) (Akhisarspor)

Kırmızı kart: Gökhan Sazdağı (dk. 90+4) (Boluspor)

Sarı kartlar: Burak Asan (Boluspor), Keita (Akhisarspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.