2 aylık bebek korona virüsten hayatını kaybetti

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Bolu’da 2 ay önce dünyaya gelen ve korona virüse yakalanan bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da 2 ay önce dünyaya gelen işadamı Kenan Altundağ’ın Mustafa Yusuf isimli bebeği doğumundan 1,5 ay sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürüldü. Hastanede, bebeğe yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Ankara’da özel bir hastanede tedavi altına alınan 2 aylık Mustafa Yusuf, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden bebek Gerede’nin Ahmetler Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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