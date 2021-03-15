2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da engelli olarak dünyaya gelen 2 aylık Mustafa Yusuf Altundağ, iki haftadan beri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bolu'da 2 ay önce engelli olarak dünyaya gelen Mustafa Yusuf Altundağ'a, 2 hafta önce koronavirüs teşhisi kondu. Kentin tanınmış iş insanlarından Kenan Altundağ'ın oğlu olan Mustafa Yusuf bebek, durumu ağırlaşınca Ankara'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa Yusuf bebek, dün, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Mustafa Yusuf Altundağ'ın cenazesi, Gerede ilçesine bağlı Ahmetler köyünde toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-03-15 12:27:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.