Bolu'da polis, sokak hayvanlarını elleriyle besliyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentte sokak hayvanlarını elleriyle besliyor.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde sokak hayvanları için kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Kentin dört bir yanında ekip otosuyla devriye gezen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği´nde görevli polisler, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle besliyor. Polislerin sokak hayvanlarını beslemesi ve yakın ilgileri vatandaşlardan takdir görüyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-03-16 14:22:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.