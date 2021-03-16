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Kayaklı koşuda Türkiye'yi temsil edecek sporcular burada yetişiyor

DHA

Kayaklı koşuda Türkiye'yi temsil edecek sporcular burada yetişiyor


Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA) - Bolu´nun Gerede ilçesindeki bin 700 rakıma sahip Arkut Dağı Kayaklı Koşu Merkezi, ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapıyor. Çam ormanları arasındaki tesiste, Türkiye´yi temsil edecek başarılı sporcular yetiştiriliyor.
Gerede ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Arkut Dağı Kayaklı Koşu Merkezi, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından 6 tane tescil yapılmış pistiyle ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapıyor. Bin metrelik slalom ve 5 bin metrelik kayaklı koşu mukavemet pistine sahip kayak merkezinde, antrenörler tarafından başarılı sporcular yetiştiriliyor. 5 kilometre mesafe yarışları koşulabilirken, bir kilometrelik diğer pistte ise sprint yarışları yapılıyor. Aralarında milli sporcuların da bulunduğu farklı yaş gruplarından 45 sporcu, çam ve köknar ağaçlarıyla çevrili kayak merkezinde düzenli antrenmanlarını yaparak yarışmalara hazırlanıyor.
TEKERLEKLİ KAYAKTA TÜRKİYE'DE İLK OLDU
Kayak pistine 2.5 kilometrelik asfalt atılması ile birlikte tekerlekli kayakta da Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi ilk oldu. Türkiye´de 22 kulübün yer aldığı tekerlekli kayak dalında takımlar yaz dönemlerinde ortaya çıkan antrenman sorununu Gerede´de kamp yaparak çözmüş oldu. Kar soğuğunun yerini dağ serinliğine bıraktığı yaz aylarında ise bölgede kamp, spor kampları, trekking, dağ bisikleti, off-road, çim kayağı gibi aktiviteler yapılıyor.
"ÜLKEMİZİN EN PRESTİJLİ YARIŞMALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"
Kayaklı koşu antrenörü Haydar Çetinkaya, "Arkut Dağı Kayaklı Koşu Merkezi olarak Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından altı tane tescil yapılmış pistimiz mevcut. Ülkemizin en prestijli yarışmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl Türkiye Şampiyonası'na, Uluslararası Gerede Kupası'na ve 18-20 Mart tarihleri arasında da Balkan Kupası'nın finaline ev sahipliği yapacak. Ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanan 45 sporcumuz var" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK
2021-03-16 14:44:38

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