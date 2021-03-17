

Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)BOLU'da topluma deprem farkındalığı kazandırmayı ve afet bilincini artırmayı amaçlayan AFAD'ın Gezici Deprem Simülasyon TIR'ı faaliyetine başladı.

AFAD'ın tüm Türkiye'yi dolaşarak toplumda deprem bilincini artırmak ve afet farkındalığı kazandırmak amacıyla yola çıkardığı Gezici Deprem Simülasyon TIR'ı, Bolu'ya geldi. İlk gün Bolu kent meydanında vatandaşların ziyaretine açılan TIR, ikinci gün ise Mebrure İlhan Bağışgil Anaokulu öğrencileri için ziyarete açıldı. Anaokulu önüne gelen TIR´da minik öğrenciler, deprem simülasyonu ile depremi birebir yaşadı. Öğrencilere, AFAD görevlileri tarafından deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgiler verildi.

DEPREMLER YENİDEN CANLANDIRILIYOR

İçişleri Bakanlığı´nca 2021 yılının Afet Yılı ilan edilmesinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Gezici Deprem Simülasyon TIR´ı hayata geçirildi. Gezici Deprem Simülasyon Eğitim TIR´ında 1999 Düzce ve İzmit, 2003 Bingöl ve 2011 Van depremleri yeniden canlandırılıyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Ömer ÇETİNASLAN

2021-03-17 17:53:12



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