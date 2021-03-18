Bolu'da baharın müjdecisi leylekler geldi



Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)BOLU'da, baharın gelişiyle birlikte leylekler, geçen yıllarda olduğu gibi Aktaş Mahallesi´ne geldi.

Bahar aylarının müjdecisi olarak bilinen leylekler, Aktaş Mahallesi´nde bulunan elektrik direklerinin üzerine yuva yaptı. Soğuk bölgelerden Bolu´ya göç eden leyleklere vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Yuva kuran leyleklerin 7 gün içerisinde yuvalarını tamamladıkları tahmin ediliyor. Bir ay kuluçka dönemleri olan leyleklerden gündüzleri erkek, geceleri dişi olanlar yuvada kalıyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Ömer ÇETİNASLAN

2021-03-18 12:18:14



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