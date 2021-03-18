Bolu Dağı’nda hafif kar ve yoğun sis etkili oluyor Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 10 metreye düştü

Bolu’da, D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hafif şekilde devam ediyor. Yoğun sisin de etkili olduğu Bolu Dağı’nda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bolu’da, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hafif şekilde devam ediyor. Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri dik rampaların olduğu D100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiilerinde tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Dağı’nda kar yağışıyla birlikte yoğun sis de sürücülerin güçlükle ilerlemesine neden oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

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