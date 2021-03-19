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Dayısını öldüren sanığa 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi

DHA

Dayısını öldüren sanığa 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, kavga ettiği dayısı Şeref Ünlü'yü başına taşla vurarak öldüren Zafer Muslu (37), 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı az bulan Şeref Ünlü'nün yakınları, üst mahkemeye itiraz edeceklerini söyledi.
Olay, geçen yıl mart ayında 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Zafer Muslu, husumetli olduğu dayısı Şeref Ünlü'yü konuşmak için çağırdı. Dayı ve yeğen konuşurken tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer Muslu, yerden aldığı taşla dayısının başına vurdu. Şeref Ünlü darbenin etkisi ile yere yığılırken, Zafer Muslu sağlık ekiplerine haber verdi. Kafatasında kırık olduğu tespit edilen Şeref Ünlü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gözaltına alınan Zafer Muslu ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yoğun bakıma alınan Şeref Ünlü, 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Dayısının ölümü üzerine yeniden gözaltına alınan Zafer Muslu, tutuklandı.
10 YIL 10 AY HAPİS
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında kasten öldürme suçlamasıyla dava açılan Zafer Muslu, bugün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu söyleyen Muslu, dayısının da kendisine saldırdığını ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini iddia etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Zafer Muslu'nun ağır tahrik altında cinayeti işlediğine hükmederek cezada indirim uyguladı. Muslu'ya 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
YAKINLARI CEZAYI AZ BULDU
Şeref Ünlü'nün oğlu ve kardeşleri cezayı az bularak üst mahkemeye itiraz edeceklerini söyledi. Babasının hunharca katledildiğini söyleyen Batuhan Ünlü, "Teyzemizin oğlu, babam evdeyken dışarı çağırdı. Babamı alıp götürüyor. Planlanmış bir olay. Babamı hunharca öldürdü. Zaten kasten öldürmeden yargılanıyordu. En son mahkemede de iyi hal ve ağır tahrik indirimi uygulandı. 10 yıl 10 aya düştü cezası. Bunun yattığı süre daha az olacak" dedi.
Şeref Ünlü'nün kardeşi Fedai Ünlü ise, "Benim ağabeyimi evinden alıp katletti. Kolunu, bacağını kırdı. Ağabeyimin kırılmadık yeri kalmadı. Bu adam 10 yıl 10 ay hapis alıyor. Adalet bu mu? Bu adam 2-3 yıl sonra dışarı çıkacak. Davamızın sonuna kadar arkasındayız. Biz devletimizden bunun ağır bir ceza almasını istiyoruz. Biz devletimize güveniyoruz. Ceza verilirse seviniriz" diye konuştu.
SANIK, OLAYDAN ÖNCE TEHDİT MESAJLARI ATMIŞ
Sanık Zafer Muslu'nun olaydan önce amcasına tehdit mesajları attığını söyleyen Şeref Ünlü'nün yeğeni Ferhat Ünlü de, "Ben amcamı kendi babam kadar çok seviyordum. Adam evinde çekirdek çitlerken mesaj atıyor. 'Senin kırılmadık kemiğini bırakmayacağım. Senin kaburgalarını kıracağım' diye amcama mesajlar atıyor. Mesajlar hala elimizde. Bana da 'Amcanı öldüreceğim' dedi. Şimdi bu adamı evden alıp, 'Bir şeyler içelim' diye çıkardı. Aralarında yalnızca sözlü husumet vardı. Büyük bir sorun yoktu. Ondan sonra amcamı bu hale getirdi. Çok vahşice bir ölüm oldu. 10 sene ceza aldı. Zaten 1 sene yattı. 3-4 sene sonra çıkacak" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-03-19 16:14:48

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