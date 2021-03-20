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Bolu’da, yolcu otobüsü arıza yapan kamyona çarptı: 3 yaralı

İHA

Bolu’da, yolcu otobüsü arıza yapan kamyona çarptı: 3 yaralı

Bolu’nun Gerede ilçesinde D100 Karayolu’nda seyir halindeyken arıza yaptığı için yol kenarında duran kamyona çarpan otobüsteki 3 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında GeredeKaradeniz bağlantı yolunun Kemikli mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Karsİstanbul seferini yapan Erkan Demir idaresindeki 34 DG 3636 plakalı 17 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, arıza sebebiyle yol kenarında park halinde duran Necati Türkoğlu idaresindeki 11 AY 633 plakalı kamyona çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durdu.
Kazada, kamyonun kasasının bir parçasının otobüsün içine girmesi sonucu yolcular İsmail Can Adıgüzel, Recep Can Adıgüzel ve Cesim Kaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazadan yara almadan kurtulan yolcular başka bir otobüse alınarak yolculuklarına devam etti. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan D100 karayolunun Bolu istikameti araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kazayı anlatan otobüs şoförü Erkan Demir, “Sağ şeritte arıza yapmış. Alkollüymüş zaten. Solumda da araba vardı. Ondan dolayı mecburen sağ tarafı takmak zorunda kaldım” dedi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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