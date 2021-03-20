Çöp konteynerine atılan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da çocuk parkının kenarındaki yer altı çöp konteynerine atılan yavru kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Kediyi atan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kılıçarslan Mahallesi´nde kimliği belirsiz kişi, elindeki yavru kediyi parkın yanındaki yer altı çöp konteynerine attı. Olayı gören çevredekiler, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yavru kedi çıkarıldı.
Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, belediyeye ait kedi evine yerleştirilerek mama ve su verilirdi. Kediyi konteynere atan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-03-20 12:24:27
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