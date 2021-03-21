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Bolu Dağı sisle kaplandı Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

İHA

Bolu Dağı sisle kaplandı Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Bolu Dağı’nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.
Bolu’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışla birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle D100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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