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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis etkili oldu. Yolda görüş mesafesi bazı kesimlerde 20 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle D-100 karayolunda görüş mesafesi bazı kesimlerde 20 metreye kadar düştü. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda aracın olduğu yolda, araçlar sis nedeniyle trafikte yavaş ilerledi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-03-21 14:04:16



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