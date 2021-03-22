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Bolu'da kafe işletmecilerini kapanma korkusu sardı

DHA

Bolu'da kafe işletmecilerini kapanma korkusu sardı


Murat KÜÇÜKÖmer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)BOLU´da koronavirüs vaka sayılarının 1 hafta içinde yüzde 50 artış göstermesi, aylar sonra kepenklerini yeniden açan kafe işletmecilerinde kapanma korkusuna yol açtı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Bolu´da, koronavirüs vaka sayısı yaklaşık yüzde 50 oranında artarak, bir hafta içerisinde 100 bin nufusta 65.76´dan 100.38´e yükseldi. Koronavirüs vakalarındaki hızlı yükseliş, aylarca kapalı kaldıktan sonra 3 hafta önce işyerlerini açan kafe işletmecilerinde yeniden kapanma endişesine yol açtı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasite ile açılan kafelerde, sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanırken, girişlerde de müşterilere HES kodu sorgulaması yapılıyor.
Bolu´da kafe işletmecisi Kıvanç Laçin, artan vaka sayılarının kendilerinde yeniden kapanma korkusuna yol açtığını ifade ederek, "Yeniden kapanma korkusu başladı. Hiçbir esnafın işi eskisi gibi değil. Bizim de öyle. Eski tat, tuz yok. Bu kapanma süreci bir kez daha olursa, insanlar ne yapar bilmiyorum. Düşüş yaşanmasa bile, başka bir çözüm bulunmalı. Bir kapat, bir aç ya da sokağa çıkma yasağı bir var bir yok. Bir senedir bu şekilde ilerliyor. Yeni bir çözüm yolu bulunmalı. Çözüm kepenk kapatmak değil" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Ömer ÇETİNASLAN
2021-03-22 18:26:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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