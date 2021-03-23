Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı başlarken, ulaşımda aksama yaşanmadı.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkileyebilecek düzeye ulaşmadı. Bölgede yağışın gün içinde aralıklarla sürmesi beklenirken, trafikte sıkıntıya yol açabilecek düzeye ulaşması beklenmiyor.
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-03-23 10:16:08
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