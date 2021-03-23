Dünyada eşi olmayan ‘Artemis’ heykeli müzede bulundu 50 yıldır müzede duran heykelin mitolojik tanrıça Artemis olduğu anlaşıldı Köroğlu’ndan sonra Bolu’nun yeni simgesi Artemis olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyada eşi olmayan ‘Artemis’ heykeli müzede bulundu 50 yıldır müzede duran heykelin mitolojik tanrıça Artemis olduğu anlaşıldı Köroğlu’ndan sonra Bolu’nun yeni simgesi Artemis olacak

İHA

Dünyada eşi olmayan ‘Artemis’ heykeli müzede bulundu 50 yıldır müzede duran heykelin mitolojik tanrıça Artemis olduğu anlaşıldı Köroğlu’ndan sonra Bolu’nun yeni simgesi Artemis olacak

Bolu’da yaklaşık 50 yıldır müzede sergilenen kadın başı heykelinin dünyada eşi ve benzeri bulunmayan Roma dönemine ait mitolojik tanrıça ‘Artemis’ olduğu ortaya çıktı. Çoğaltma ve ticarileştirme izni alınan heykel, Bolu’nun yeni simgesi haline gelecek.
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, kentin turizmini ön plana çıkarmak amacıyla aralarında arkeologların da bulunduğu bir heyet oluşturarak Bolu Müze Müdürlüğü’nde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, 1970’li yıllarda Akpınar mahallesinde Kız Enstitüsü inşaatı sırasında bulunan ve yaklaşık 50 yıldır kent müzesinde sergilenen kadın başı heykelinin incelenmesi kararı alındı. Arkeolog Dr. Güzin Bilir ve Dr. Öğretim Üyesi Aysun Tuna’nın yaptıkları incelemede kadın başı heykelinin 2 bin yıl öncesinde Roma dönemine ait mitolojik tanrıçalardan ‘Artemis’ olduğu belirlendi. Malzemesi ve günümüze kadar boyasıyla birlikte korunması yönünden dünyada eşi ve benzeri bulunmayan Artemis heykelinin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

“Bu eser Bolu’nun markası olacak”
Dünyada tek olmanın bir çok ayrıcalığının olduğunu söyleyen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, “Özellikle ilimiz turizminin ön plana çıkarılması adına şehrin merkezinde bazı aktivitelere önem vermeye başladık. Odamız, yönetim kurulumuz ve ortaklaşa çalışmalarımızda Bolu’nun değerlerini ön plana çıkarma yılı ilan ettik. Pandemi süreci içerisinde bazı çalışmalar yaptık. Özellikle Bolu’ya ait, dünyada tek olmak, marka olmak ayrı bir şey. Bu değerleri koruma altına almak ve bilinirliğini artırmak için bir çalışma başlattık. Bu heykel başının ne olduğu konusunda çalışmalar gerçekleştirdik. Dünyada tek olmanın çok ayrıcalığı vardır. Özellikle ilimize gelen turistlerin ilgi duyabilmesi için bazı ürünleri, bazı değerleri bilmelerinde fayda olacağına inanıyorum. Onun için bu eserin Bolu’nun markası olabileceğini ve dünyada da tek olduğu bilgisine ulaştık. Bizim için önemli olan dünyada tek olan bir şeyin ilgi çekebilmesi, turistlerin de buraya gelip bu eseri izleyebilmesi. Turizm bakanlığında bunun çoğaltılması ve markalaştırılması, ticarete dönüştürülmesiyle ilgili odamız iznini aldı” dedi.

“Bolu, Roma eyalet sisteminde önemli bir yer”
Artemis heykelinin Roma’nın eyaletlerinde önemli yerlere dikildiğini ve Bolu’nun da o dönemde önemli bir yer olduğunu söyleyen Düzce Konuralp Antik Tiyatro Kazı Heyeti ekip üyesi Arkeolog Dr. Güzin Bilir, “Karşınızdaki boyalı kadın başı vahşi doğanın, bereketin, avcılığın, okçuluğun simgeleştirilmiş hali olan Artemis’tir. Kaliteli işçiliği ile dikkat çeken eser muhtemelen ithal olarak gelmiş, atölyesi Güney İtalya Campania bölgesi kökenli olabilir. Böyle eserler özellikle ilk Roma imparatoru Agustus döneminde propaganda amaçlı üretilmiş olup, Roma eyaletlerinde önemli yerlere dikilmiştir. Bolu’da, Roma eyalet sisteminde çok önemli bir yere sahip olduğu bu tarz bir heykeli barındırmasından anlayabiliyoruz. M.Ö. 27M.S. 14 yıllarına tarihleyebileceğimiz bu eser Bolu’nun Akpınar mahallesinde Kız Enstitüsü inşaatı sırasında bulunmuştur. Çok iyi korunmuş olmasından dolayı kendi döneminde de yine kent merkezi içerisinde önemli bir kamu binası içinde bulunuyor olmalıdır. Neredeyse 2 bin yıllık tarihi eser kaliteli bir malzemeden yapılmış ithal bir eser olan Artemis başı Bolu’nun doğal güzelliklerini, bereketini, zengin hayvan faunasının kişileşmiş bir simgesidir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seben’de orman köylülerine destek devam ediyor
YEREL HABERLER Seben’de orman köylülerine destek devam ediyor
Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
(Görüntülü) Bolu'da kafe işletmecilerini kapanma korkusu sardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bolu'da kafe işletmecilerini kapanma ...
Bolu'da kafe işletmecilerini kapanma korkusu sardı
YEREL HABERLER Bolu'da kafe işletmecilerini kapanma korkusu sardı
Bolu Valisi Ümit: Maalesef yeni tedbirler almamız gerekiyor
YEREL HABERLER Bolu Valisi Ümit: Maalesef yeni tedbirler almamız ...
Vaka sayılarının artışı, kafelerde kapanma korkusu yaşattı Bolu’da vaka sayıları 1 haftada yüzde 50 arttı
YEREL HABERLER Vaka sayılarının artışı, kafelerde kapanma korkusu ...
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu
Bolu Dağı sisle kaplandı Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
YEREL HABERLER Bolu Dağı sisle kaplandı Bolu Dağı’nda görüş mesafesi ...