Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ETKİSİNİ ARTIRDI

Bolu Dağı'nın D100 yolu geçişinde sabah saatlerinde başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Karayolları ekipleri, güzergah üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-03-23 19:43:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.