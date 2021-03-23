Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı (2)

ETKİSİNİ ARTIRDI
Bolu Dağı'nın D100 yolu geçişinde sabah saatlerinde başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Karayolları ekipleri, güzergah üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-03-23 19:43:36
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