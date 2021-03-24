TEM'in Bolu geçişinde kar kazaları: 4 yaralı



Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) BOLU'da kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksadığı TEM Otoyolu'nda meydana gelen 3 ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Köroğlu mevkiinde saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, İstanbul istikametine seyir halinde olan İhsan Y. yönetimindeki 47 ABF 290 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. TIR'ın sürücüsü İhsan Y., aracın ön camından dışarı fırlayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi´ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TIR, yolun 3 şeridini de trafiğe kapattı. İstanbul yönünde ulaşım emniyet şeridinden sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda ulaşım, kaza yapan TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

2 KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan yine kar yağışı nedeniyle kayganlaşan TEM Otoyolu´nda meydana gelen 4 aracın karıştığı 2 farklı trafik kazasında, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavileri için kentteki hastanelere götürüldü.

Kazalar nedeniyle TEM´de uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipleri, yolu açık tutabilmek için tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-03-24 03:22:26



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