Otobüsten indikten sonra kamyonun çarptığı Barış, kadın yolcu ile tartışmış



Murat KÜÇÜK/DÖRTDİVAN (Bolu), (DHA)BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM Otoyolu'nda otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Barış Bayram´ın (23), bir kadın yolcuyla tartıştıktan sonra araçtan kendi isteğiyle indiği belirtildi. Otobüs şoförü ile kadının ifadesi alınırken, otobüs firmasına ise şehirlerarası otobüs terminali dışında yolcu indirmekten para cezası kesildi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi yakınlarında meydana geldi. İstanbulKayseri seferini yapan yolcu otobüsünde seyahat eden Barış Bayram, otobüste tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Barış Bayram otobüsten inmek istediğini söyledi. Otobüs şoförü de Barış Bayram'ı dinlenme tesisinin 1 kilometre uzağında indirdi. Bayram'a 1 kilometre arkasında kalan dinlenme tesisine gidip, oradan başka bir otobüse binmesi tavsiye edildi. Bayram'ın dinlenme tesisine yürümek için yolun karşısına geçtiği sırada Burak Gümüşoğlu yönetimindeki 14 ER 182 plakalı kamyon çarptı. Bayram, feci şekilde hayatını kaybetti.

Bayram'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.

KADIN YOLCUYLA TARTIŞMIŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Barış Bayram´ın indiği otobüsü tespit etti. Ekipler, Bayram´ın otobüste bir kadın yolcu ile tartıştığını, diğer yolcuların da kadının tarafını tuttuğu belirtildi. Tartışmanın ardından Barış Bayram´ın kendi isteğiyle otobüsten indiği kaydedildi.

KADIN VE ŞOFÖRÜN İFADESİ ALINDI, FİRMAYA CEZA KESİLDİ

Jandarma ekipleri, otobüs şoförü ile Barış Bayram'ın tartıştığı kadının ifadesini aldı. Otobüs firmasına da şehirlerarası otobüs terminali dışında yolcu indirmekten para cezası kesildi.

Yolun orta şeridinde Barış Bayram'a çarpan piliç firmasına ait kamyonun şoförü Burak Gümüşoğlu, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gümüşoğlu hakkında 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Barış Bayram´ın cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri´ye gönderileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-03-24 12:00:21



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