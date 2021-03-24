Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

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Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)BOLU kent merkezi ve doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı´nda kar yağışı etkili oldu. Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.

Kent merkezine yaklaşık 14 kilometre mesafedeki Gölcük Tabiat Parkı´nda kar yağışı etkisini artırdı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Gölcük´te, ziyaretçiler kar yağışının keyfini çıkardı. Beyaza bürünen Gölcük´e gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, iskelede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bolu kent merkezinde de kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ederken kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu şehirde, trafik olumsuz etkilenmedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Ömer ÇETİNASLAN

2021-03-24 12:59:32



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