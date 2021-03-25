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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

İHA

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu’da, D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerdeki yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.
Bolu’da, kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu ve yeşil alanlarda kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor. Karayolları ekipleri D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sebebiyle sürücüler polis ekipleri ve ışıklı levhalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.
Öte yandan, Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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