Bolu Dağı'nda kar yağışı



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM Otoyolu geçişlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu´nun Bolu Dağı kesiminde 2 gündür aralıklarla süren kar yağışı bu sabah saatlerinde de devam etti. Kar yağışı nedeniyle yolda ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri, yolda beyaz örtü oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Güzergahta ayrıca sis de etkili oldu. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-03-25 10:27:52



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