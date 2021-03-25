Bolu'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının artmasını engellemek amacıyla gösteri ve yürüyüşlerin 4 Nisan gününe kadar yasaklandığı belirtildi.

Kentte, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle gösteri, yürüyüş ve eylemlerin 4 Nisan tarihine kadar yasaklandığı duyuruldu. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılacak gösteri ve yürüyüşlerin salgının artmasına neden olacağı belirtilerek, şöyle denildi:

"Açık alanlarda yapılması planlanan, her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, kapalı yer toplantısı, oturma eylemi, basın açıklaması, stant açma, imza kampanyası, protesto gibi eylemler ve etkinlikler, 4 Nisan saat 12.00'ye kadar yasaklanmıştır."DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-03-25 14:25:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.