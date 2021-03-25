Abant'ta kar kalınlığı 50 santime ulaştı

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, doğa harikası Abant Tabiat Parkı´nda kar kalınlığı 50 santimi buldu.

Abant Tabiat Parkı 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının devam ettiği Abant'ta yeşil alanlarda kar kalınlığı 50 santime ulaştı. Abant'a gelen tatilciler, beyaza bürünen göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe bir gün geçirdi. Karlar altındaki Abant'ta eşsiz manzaralar oluştu. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-03-25 16:07:12



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