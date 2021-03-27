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Karda kayan otomobil bariyere saplandı; 3 yaralı

DHA

Karda kayan otomobil bariyere saplandı; 3 yaralı


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı Tüneli'nin çıkışında, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere saplandığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli çıkışı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Halil İbrahim Denizhan yönetimindeki 34 BK 4626 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyere saplanan otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki Perihan Denizhan ve Sebahat Şahin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Düzce ve Bolu'dan itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-03-27 00:22:27

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