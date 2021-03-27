Bolu’da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı

İHA

Bolu’da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik ve Trampolin Cimnastik branşlarının Türkiye şampiyonaları 110 sporcunun katılımıyla Bolu'da başladı.
Bolu’da, Karaçayır mahallesinde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda, Artistik Cimnastik ve Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası başladı. Türkiye Jimnastik Federasyonu'nun her yıl tüm branşlarda Mersin’de düzenlediği Türkiye şampiyonası, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle Bolu’da yapıldı. 110 sporcunun katıldığı şampiyona, Avrupa Şampiyonası öncesi milli takım kadrosu için seçme niteliği taşıyacak. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de şampiyonaya katılarak, sporculara başarılar diledi.
Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası ise 'Genç Kadınlar 1. Grup' ve 'Genç Kadınlar 2. Grup' yarışlarıyla start aldı. Bolu'da düzenlenen şampiyonalar, 'Genç Kadınlar' ve 'Büyük Kadınlar' ile 'Genç Erkekler' ve 'Büyük Erkekler' kategorilerinde yapılacak yarışmaların ardından yarın gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Suat Çelen: “Dünya Cimnastik Federasyonu’ndan teşekkür aldık”
Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen, “Pandemi koşullarında bir Türkiye şampiyonası organize ediyoruz. Biz bir Avrupa Şampiyonası düzenledik. Pandemi koşullarında kıtanın cimnastik branşında en büyük organizasyonuydu. Bu noktada da Dünya Jimnastik Federasyonu’ndan teşekkür aldık. Tüm sporcularımızı sağ salim ülkelerine Covid ortamında gönderdik. Türkiye Jimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte icra kurulumuz bir karar aldı. Biz sadece büyükler ve gençler kategorisinde şampiyonalarımızı devam ettiriyoruz. Onun altındaki yaş kategorilerinde müsabakalarımızı yapmama kararı aldık. Ancak yerelde il müsabakalarıyla devam etme kararı aldık. Bu bağlamda her yıl Mersin’de düzenlediğimiz tüm branşlarımızın bir arada senede 1 defa düzenlediğimiz Türkiye şampiyonlarını her yıl Mersin’de düzenliyorduk. Bu yıl itibariyle hem seyircisiz olması münasebetiyle hem de sporcularımızın lokasyon açısından ulaşabileceği ve katılımcı sayısının çok olacağı illeri tercih ettik. Bu bağlamda artistik cimnastik erkek ve kadınlar Bolu’da, trampolin Bolu’da. Önümüzdeki haftalarda ritmik cimnastik İstanbul’da, aerobik cimnastik ise Mersin’de olacak. Parkurlu jimnastik yarışmalarımızı da online olarak yapacağız” dedi.

İbrahim Çolak: “Hedefim 2024 Paris Olimpiyat Oyunları”
Tokyo’da yarışmaya hak kazanan milli sporcu İbrahim Çolak, “Benim zaten hedefim 2021 Tokyo’da ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmekti. Çok şükür Tokyo’ya gitme bileti kazandım. Ondan sonra da 2024 için çalışmalarım devam edecek. Oraya gitmeyi de çok istiyorum. O zamana kadar Avrupa ve Dünya şampiyonalarımız yapılacak ve onlarda da mümkün olduğu kadar unvanımı en iyi şekilde korumak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Göksu Üçtaş Şanlı: “Hedefim Tokyo Olimpiyatları'na katılmak”
Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı ise, “Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası’nda bir kota daha hakkımız var. Ben de elimden geldiği kadar iyi hazırlanmaya çalışıyorum. Hedefim tabii ki Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek. O kotayı alabilmek. 2024 yılında hala spor yapar mıyım, bilmiyorum ama sporcu olarak olmasam da Türkiye Cimnastik Federasyonu içinde tecrübelerimi genç arkadaşlarımı aktarmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karda kayan otomobil bariyere saplandı; 3 yaralı
YEREL HABERLER Karda kayan otomobil bariyere saplandı; 3 yaralı
TEM’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 3 yaralı Bariyerlerin saplandığı otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER TEM’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ...
Bolu’da 20 bin dekarlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Bolu’da 20 bin dekarlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Gerede'de üretilen 'Helal jelatin' 60 ülkeye ihraç edilecek
YEREL HABERLER Gerede'de üretilen 'Helal jelatin' 60 ülkeye ihraç ...
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu Dağı’nda kar kalınlığı yarım metreyi geçti
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu ...
Kaçak balık avına 5 bin 455 lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak balık avına 5 bin 455 lira ceza
Abant'ta kar kalınlığı 50 santime ulaştı
YEREL HABERLER Abant'ta kar kalınlığı 50 santime ulaştı
Bolu'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
YEREL HABERLER Bolu'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
Virüs önlemleri kette gösteri ve yürüyüşlere yasak getirdi
YEREL HABERLER Virüs önlemleri kette gösteri ve yürüyüşlere yasak ...
Barışmayı kabul etmeyen kız arkadaşının evinin kapısının önünde kendini vurdu
YEREL HABERLER Barışmayı kabul etmeyen kız arkadaşının evinin ...
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu
YEREL HABERLER Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca ...
Bolu Dağı'nda kar yağışı
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor