Kartalkaya’da sezon sona erdi Karın 2 metreyi bulduğu Kartalkaya’da talebin düşmesi sezonu sonlandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartalkaya’da sezon sona erdi Karın 2 metreyi bulduğu Kartalkaya’da talebin düşmesi sezonu sonlandırdı

İHA

Kartalkaya’da sezon sona erdi Karın 2 metreyi bulduğu Kartalkaya’da talebin düşmesi sezonu sonlandırdı

Bolu’nun kış turizm merkezinde kar kalınlığının 2 metreyi bulmasına rağmen taleplerin düşmesi sebebiyle oteller sezonu kapatma kararı aldı.
Bolu’nun kış turizmi açısından en önemli turizm merkezi olan ve 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri Kartalkaya Kayak Merkezi sezon boyunca yerli ve yabancı birçok turisti misafir etti. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle sezonun 25 Aralık’ta açılabildiği Kartalkaya Kayak Merkezi’nde, son 1 hafta içinde etkili olan kar yağışı kar kalınlığını 2 metreye çıkardı. Kar yağışıyla birlikte sezonu Nisan ayının ikinci haftasına kadar uzatmayı planlayan oteller, rezervasyon ve taleplerin istenilen seviyede olmaması nedeniyle sezonu kapatma kararı aldı.

“Sezon boyunca olumsuzluk yaşamadık”
Gelecek sezonda kayak merkezine yeni pistler ekleyeceklerin söyleyen Yusuf Avcı, “Olumsuz bir olay yaşanmadı. Bu misafirlerimizin ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Bizim de almış olduğumu önlemler kayakseverler tarafından çok beğenildi. Bundan dolayı kayakseverlere çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadılar. Sezonu güzel bir şekilde geçirdik. Biz de tüm kurallara hassasiyetle uyduk. Bu şekilde sezonu en iyi şekilde değerlendirdiğimizi söyleyebilirim. Gelecekte de burada değişik zorluk derecelerinde pistleri açmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon hem karlandırma alanımızı çoğaltacağız hem de pistlerimize birkaç tane daha pist ekleyeceğiz.
Ayrıca, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Timleri sezon boyunca 244 yaralanma, 171 mahsur kalma ve 12 kaybolma olmak üzere toplam 427 olaya müdahale etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye erinden kız arkadaşına unutulmayacak evlilik teklifi
YEREL HABERLER İtfaiye erinden kız arkadaşına unutulmayacak evlilik ...
İtfaiye erinden asansörde mahsur bıraktığı kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi
YEREL HABERLER İtfaiye erinden asansörde mahsur bıraktığı kız ...
Bolu’da otomobil kanala uçarak takla attı: 1 yaralı Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü aracın kapısı kesilerek kurtarıldı
YEREL HABERLER Bolu’da otomobil kanala uçarak takla attı: 1 ...
Bolu’da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Bolu’da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik ...
Karda kayan otomobil bariyere saplandı; 3 yaralı
YEREL HABERLER Karda kayan otomobil bariyere saplandı; 3 yaralı
TEM’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 3 yaralı Bariyerlerin saplandığı otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER TEM’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ...
Bolu’da 20 bin dekarlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Bolu’da 20 bin dekarlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Gerede'de üretilen 'Helal jelatin' 60 ülkeye ihraç edilecek
YEREL HABERLER Gerede'de üretilen 'Helal jelatin' 60 ülkeye ihraç ...
Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu Dağı’nda kar kalınlığı yarım metreyi geçti
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu ...