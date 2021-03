Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları tamamlandı

Ömer ÇETİNASLAN / BOLU, (DHA) Türkiye Cimnastik Federasyonu´nun artistik ve trampolin cimnastik branşlarında Bolu´da düzenlenen Türkiye şampiyonaları tamamlandı. Şampiyonada derece elde eden sporculara madalyaları verildi.

Bolu´da Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda düzenlenen ve toplam 110 sporcunun katıldığı Artistik Cimnastik ve Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda kadın cimnastikçiler; atlama masası, kız paraleli, denge ve yer; erkekler ise yer, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel ve barfiks aletlerinde performans sergiledi. Trampolin Jimnastik Türkiye Şampiyonası'nda ise sporcular genç kadınlar, genç erkekler, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde yarıştı.

Şampiyonanın ödül töreninin ardından konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, bu yıl Bolu´da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın sporcular açısından Avrupa Şampiyonası için seçme niteliği taşıdığına vurgu yaparak, "Şampiyonalarımızı güzel bir şekilde tamamladık. Bu şampiyonaları her yıl Mersin´de düzenliyorduk. Pandemi sebebiyle, seyircisiz olmasından kaynaklı, katılım ve ulaşım açısından en uygun bölgeler tercih edildi. Şampiyonalarda, artistik jimnastik ve trampolin cimnastik Bolu´da, ritmik cimnastik İstanbul´da, aerobik cimnastik Manisa´da, parkuru ise online yapmayı tercih ettiler. Türkiye şampiyonaları, senede bir defa yapıldığı için çok önem arz eden bir şampiyona. Avrupa Şampiyonası için de seçme niteliği taşıyor" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIMLAR BOLU´DA KAMP YAPMAK İSTİYOR"

Bolu´nun cimnastik açısından önemli bir yer sahip olduğunun altını çizen Çelen, milli takımların Bolu´da kamp yapmak istediklerini sözlerine ekleyerek, "Şampiyona çok güzel geçti. Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız burada boy gösterdiler. Kamplarına devam edip, Avrupa şampiyonalarına Bolu´da hazırlanacaklar. Pandemi sürecinde bu şartları hazırladıkları için Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü´ne çok teşekkür ediyorum. Sporun başkenti Bolu, cimnastik açısından çok önemli bir şehir. Trampolin salonunu ayırdıkları için burada milli takımların çalışabileceği bir ortam oluştu. Artık milli takımlar Bolu´da kamp yapmak istiyor. Bir Bolulu olarak bu durumdan ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek isterim" dedi.

"TÜRK CİMNASTİĞİ GİTTİĞİ HER YARIŞMADA MADALYANIN BİR ADAYI"

Suat Çelen, Türk cimnastiğinin son yıllardaki başarısına değinerek, "Son yılların çıkış yapan federasyonuyuz. 2019 ve 2020´de alınan madalyalar, bizi olimpiyatlara 4 sporcu ile taşıdı. Hala kota şansımız devam ediyor. Ritmik jimnastik grup milli takımımız, Bulgaristan´da, Dünya Kupası için final yarışıyorlar. Buradaki şampiyonada sergilenen performansla, artık Türk cimnastiği gittiği her yarışmada madalyanın bir adayı olduğunu gösterdi" açıklamalardında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Suat Çelen´in açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Ömer ÇETİNASLAN

