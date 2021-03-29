Bolu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Bolu merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda aralarında askerlerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında aralarında askerlerin de olduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için Bolu, Balıkesir, Ankara, Gaziantep ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen aktif görevdeki askerler H.Ç. ve K.G, meslekten ihraç edilmiş astsubay E.G, eski sağlık astsubay Y.E.Y, özel şirkette muhasebeci olarak çalışan E.E. ile herhangi bir çalışma kaydı bulunmayan Z.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Bolu’ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.