Bolu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

"Çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin İpsala ilçesinde taziyelerin telefonla yapılması istendi

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU merkezli 5 ilde FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 ilde, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan E.E ile eski astsubay Y.E.Y.´yi Bolu'da, görevden uzaklaştırılan astsubay E.G Balıkesir'de, aktif görevdeki uzman çavuş H.Ç.´yi Gaziantep'te, herhangi bir çalışma kaydı bulunmayan Z.K.´yi Edirne'de, aktif görevdeki uzman çavuş K.G.´yi de Ankara'da yakaladı. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorguları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-03-29 14:03:16



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