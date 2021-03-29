Arıcılara soğuk hava uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arıcılara soğuk hava uyarısı

DHA

Arıcılara soğuk hava uyarısı


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, soğuk havaya karış arıcıları uyardı. Mevsim dengesizlikleri nedeniyle arıların besini olan polenin bulunmadığına dikkat çeken Ünalan, arıcıların kovanları çok fazla açmamalarını tavsiye etti.
Kentte mevsim normallerinin altındaki hava sıcaklığı arıcıları etkiledi. Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, mevsimlerin ileri kayması nedeniyle genç arıların üşüme tehlikesiyle baş başa kaldığını, arıcıların çok dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Ünalan, "Mevsim kaydı, hassas bir dönemden geçiyoruz. Az zararla bu mevsimi atlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla arıcılarımızın bu konuya dikkat etmesini özellikle tavsiye ediyoruz" dedi.
Arıcılıkta 30-35 derecelik sıcaklığın sağlanması gerektiğini belirten Ünalan, "Bolu bölgemizde özellikle sabit arıcılık yapıyoruz. Bizim mevsimimiz, nisanmayıshaziran aylarıdır. 3 ay bizim arımız çalışır, gelişir ve bal alırız. Haziran ayı bal mevsimimizdir. Haziran ayına kadar biz bir kovanda 80 bin arı olmasını isteriz. Arıcılarımız bu mevsimde dikkat etmezlerse, 80 bin arı yapma şansları olmayacağından dolayı bal verimi düşük olacaktır. Dolayısıyla bu dönem hassas, önemli. Onun için arılarına iyi bakmalarını, üşütmemelerini, kovanlarını fazla açmamalarını özellikle istiyoruz. Açıp, kapatmaları lazım. Bu 30-35 derece olan sıcaklığı kaybettirmemeleri önemli. Arıcılarımız bunun çok fazla bilemeyebilirler. Arıcılar için bu olmazsa olmazımızdır. Aynı insan vücudu sıcaklığı gibi 30-35 derece sıcaklığı kaybettirmeden arıların bakımını yapmaları lazım" diye konuştu.
ŞU AN POLEN YOK
Mevsim olarak dengesiz iklim nedeniyle arıların polen bulmakta zorlandığını anlatan İsmail Ünalan, "Gündüzleri havalar iyi, geceleri soğuk oluyor. Arı gündüz açılı,r gece yatan yavrunun üzerine kuluçka yapması lazım. Bu kuluçkayı yapabilmesi için arılar da beslenmeli. Arı şu anda yavruyu yaptı. Çıkan yavruların beslenmesine polene ihtiyacımız var. Şu anda polen yok. Mevsim olarak dengesiz iklim kuşağı geçirdiğimiz için polen yok. Burada arıcımızın polen gıdalarını vermesini gündeme getirmemiz lazım. Bunu da arıcılarımızın bilmesi lazım. Ufak dokunuşlarla polen ikamesi beslemeleri yapmaları lazım. Bu çıkan yavruların polen ikameli besinden istifade etmesi lazım. Arıcı yapamazsa bunu anne sütü emmemiş çocuğa benzerler. Hastalıklara direnci kalmaz. Gidip bal getirme imkanı olmaz. Kovanın içinde arı vardır ama işlev yapamaz. Bu da bizi bal verimine olumsuz yönde etkiler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-03-29 14:32:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arılar üşüme tehlikesiyle karşı karşıya Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan: “30-35 derecelik sıcaklığı kaybetmemeleri lazım”
YEREL HABERLER Arılar üşüme tehlikesiyle karşı karşıya Bolu Arı ...
Bolu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Bolu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları tamamlandı
YEREL HABERLER Artistik ve Trampolin Cimnastik Türkiye şampiyonaları ...
(Görüntülü)BOLU İtfaiye erinden kız arkadaşına unutulmayacak evlilik teklifi
YEREL HABERLER (Görüntülü)BOLU İtfaiye erinden kız arkadaşına ...
Kartalkaya’da sezon sona erdi Karın 2 metreyi bulduğu Kartalkaya’da talebin düşmesi sezonu sonlandırdı
YEREL HABERLER Kartalkaya’da sezon sona erdi Karın 2 metreyi bulduğu ...
İtfaiye erinden kız arkadaşına unutulmayacak evlilik teklifi
YEREL HABERLER İtfaiye erinden kız arkadaşına unutulmayacak evlilik ...
İtfaiye erinden asansörde mahsur bıraktığı kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi
YEREL HABERLER İtfaiye erinden asansörde mahsur bıraktığı kız ...
Bolu’da otomobil kanala uçarak takla attı: 1 yaralı Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü aracın kapısı kesilerek kurtarıldı
YEREL HABERLER Bolu’da otomobil kanala uçarak takla attı: 1 ...
Bolu’da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Bolu’da, Türkiye Artistik-Trampolin Cimnastik ...
Karda kayan otomobil bariyere saplandı; 3 yaralı
YEREL HABERLER Karda kayan otomobil bariyere saplandı; 3 yaralı
TEM’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 3 yaralı Bariyerlerin saplandığı otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER TEM’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ...