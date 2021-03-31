Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: Aynı hatayı yapmak istemiyoruz



Ömer ÇETİNASLAN/BOLU,(DHA)-Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, yenildikleri Akhisarspor maçında kötü oynadıklarını belirterek, "Bu hafta rakip Adanaspor. Yine bir final maçı. Aynı hatayı yapmak istemiyoruz" dedi.

Beypiliç Boluspor kendi sahasında oynayacağı Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Erginer, takım olarak zor maçlar oynadıklarını belirterek, "Rahatlamadık. Zor maçlar oynuyoruz. Bu haftada bizi çok zorlu bir maç bekliyor. Son 6 maça bakıldığında, Akhisar maçı hariç, iyi bir gidişatımız var. 2,16 puan ortalaması yakaladık. 13 puan aldık. Akhisar maçından önce o maçın final maçı olacağını düşünüyorduk. Bizim için çok önemli bir maçtı. Puan olarak ya da ligde kalma anlamında değil, o maç planlamaları oldukça öne çekecekti. Kulübün elini rahatlatacaktı. Kötü bir maç oynadık ve mağlup olduk. Arkasından da çok daha önemli hale gelen Ankaraspor maçı bizi bekliyordu. Orayı iyi geçtik. Ama bu hafta baktığımızda rakip Adanaspor. Yine bir final maçı. Maçlar ve final maçları bitmiyor" diye konuştu.

"AKHİSARSPOR MAÇINDAKİ HATAYI YAPMAYACAĞIZ"

Liglere verilen milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini kaydeden Erginer, "Milli maç arasını iyi değerlendirdik. Çok iyi çalıştık. İnşallah bu çalışmalarımızı sahaya yansıtacağız. Akhisar maçında düştüğümüz hataya düşmeyeceğiz inşallah. Bu hafta Adanaspor maçını da iyi geçeceğiz. Biraz daha umutla, güvenle bakacağız kalan haftalara" şeklinde konuştu.

"BİRAZ DAHA ÜST SIRALARA TIRMANMAK İSTİYORUZ"

Erginer, Adanaspor maçını iyi şekilde geçmek istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"7'nci haftada göreve başladım. Takımın 2 puanı vardı, şu an 32 puana geldik. 30 puan topladık. Bence küçümsenmeyecek bir puan. Bulunduğumuz şartlarda, tabii ki daha iyisini yapabilirdik. İlk yarı bittiğinde kadromuzdan 13-14 oyuncumuzla yollarımızı ayırdık. Yeni transferlerimiz oldu. Adaptasyon süresi biraz canımızı sıktı diyebilirim. Oynamak istediğiniz oyunu oturtma anlamında, biraz daha gelişme anlamında, biz de ikinci yarıya iyi başlamadık. İkinci yarıya biraz daha iyi başlasak şu anda çok daha üst sıralara çıkmıştık. Ama genel olarak baktığımızda birkaç maçı çıkarsak, standart bir oyunu yakaladık diyebilirim. Kalan 7 haftalık zaman diliminde bu oyunun biraz daha üstüne çıkmak istiyoruz. Oyun olarak çok memnun değilim. Kalan 7 maç içerisinde, Adanaspor maçını çok iyi geçmek istiyoruz. Ondan sonra da hem oyuncu gelişimine hem de takımın oyununa katkıda bulunmak istiyoruz. Yavaş yavaş sezon sonuna kadar planlamamızı yapıp, biraz daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Reha Erginer´in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Ömer ÇETİNASLAN

2021-03-31 11:57:05



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