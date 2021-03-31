Bolu’da halı saha ve yüzme havuzları açıldı

Bolu’da, İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararıyla yüzme havuzu ve halı sahalar sokağa çıkma tedbirlerine aykırı olmamak şartıyla açıldı.

Bolu’da, korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde uygulanacak tedbirlerle ilgili Vali Ahmet Ümit başkanlığında İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonunda uzun zamandır kapalı olan yüzme havuzu ve spor salonlarının yeniden açıldığı duyuruldu. Kararlarla ilgili açıklamada, “Sokağa çıkma tedbirlerine aykırı olmamak, girişlerde HES kodu kullanılması, seyirci, refakatçi, misafir alınmaması ve tüm tedbirlere uyulması kaydıyla halı saha ve yüzme havuzları 09.0019.00 saatleri arasında çalışabilir” denildi.

Sinema salonlarıyla ilgili alınan kararda ise, “Daha önce 1 Nisan tarihine kadar ara verilen sinema salonlarının faaliyetlerine salgıla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla 12 Mayıs tarihine kadar ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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