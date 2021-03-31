Bolu'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 ilde 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan E.E. ile eski astsubay Y.E.Y.´yi Bolu'da, görevden uzaklaştırılan astsubay E.G.´yi Balıkesir'de, aktif görevdeki uzman çavuş H.Ç.´yi Gaziantep'te, herhangi bir çalışma kaydı bulunmayan Z.K.´yi Edirne'de, aktif görevdeki uzman çavuş K.G.´yi de Ankara'da yakaladı. Bolu'ya getirilen 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-03-31 14:43:28



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