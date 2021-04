Bolu'da vaka artışları tedirgin etti

Murat KÜÇÜK-Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında 'kırmızı' renkle yer alan Bolu'da, haftalık vaka sayısı 100,38´den 183,61´e yükseldi. Artan vakalar nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar kurallara uyulmasını istedi.

Bolu'da geçen hafta her 100 bin kişide 100,38 olarak açıklanan vaka sayısı, bir haftada ciddi oranda yükselerek 183,61´e ulaştı. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı haritada çok yüksek riskli iller arasına giren kentteki vaka artışları vatandaşlarda endişeye neden oldu.

Kent sakini Durmuş Elikkaya, artan vakaların korkutucu olduğunu ifade ederek, "Genelde tedbirsizlikten kaynaklanıyor. Ben mümkün olduğu kadar tedbir almaya çalışıyorum. Tehlikeli yerlere gitmiyoruz. Artan vakalar haliyle korkutuyor ama tedbiri de elden bırakmadığın zaman toplumu da düşününce, en azından yayılmasına engel oluyorsun. Bu tek bir kişi ile olacak bir durum değil toplumsal bir olay" dedi.

`MASKE, MESAFE, TEMİZLİĞE DİKKAT ETMELİYİZ´

Emrullah Çakır maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka riayet edilmesi gerektiğini belirterek, "Gün içerisinde dışarı çıkıp işlerimizi hallediyoruz ama kalabalık görünce kaçıyoruz. Fazla kalabalıktan çekiniyoruz. Kendi kendimizi koruyacağız bu hastalığı böyle yeneceğiz. Bazı tedbirleri kendimiz almalıyız, her şeyi devletten beklememeliyiz. Gittiğin bir yerde bakacaksın kalabalık oradan uzak duracaksın. Bu hastalık birbirimize temastan geçiyor. Maskemizi takacağız, temizliğimize dikkat edeceğiz. Bunları yaptığımız sürece bu hastalığı yeneriz" diye konuştu.

`ÖZGÜVENLE MÜCADELEYE DEVAM ETMELİ, KURALLARA UYMALIYIZ´

Osman Şen, devletin her türlü mücadelesine halk olarak destek verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletimiz bu salgınla Türkiye genelinde mücadele ediyor. Millet olarak biz de devletimize yardımcı olmalıyız. Kimse bu salgına muhalefet etmemeli. Ciddiye almalı, kurallara uymalıyız" dedi.

`TEDBİRLERİN GEVŞETİLMESİYLE VAKALAR ARTTI´

Engin Hakan Korkmaz da tedbirlerin gevşetilmesiyle vakaların artığını dile getirerek, "Tedbirlerin gevşetilmesiyle tabi biraz arttı vakalar. Ama yeni gelecek önlemlerle inanıyorum ki daha da azalacak ve güzel günleri göreceğiz inşallah. Vaka sayılarındaki yükseliş elbette belli oranda korkutuyor ama artık hastalığın da uzun süredir hayatımızda olmasıyla birlikte insanın da alışmaya başladığını düşünüyorum. Tedbirlere bağlı olarak düşmesini bekliyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Ömer ÇETİNASLAN

2021-04-01



