3. kattan otomobilin üzerine düşen kadın yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3. kattan otomobilin üzerine düşen kadın yaralandı

İHA

3. kattan otomobilin üzerine düşen kadın yaralandı

Bolu’da, 3. kattan park halindeki otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Borazanlar mahallesi 404. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın 3’ünü katında yalnız yaşayan G.A. (26) isimli kadın, evinin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü. G.A.’nın otomobilin üzerine düşmesi sonucu çıkan gürültüyle dışarı çıkan apartmandakiler genç kadının hareketsiz halde yerde yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan G.A. ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. G.A.’nın üzerine düştüğü otomobilin ön camında ve kaputunda hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

20 TL'ye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL kazandı
YEREL HABERLER 20 TL'ye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL ...
Bolu’da yaban hayvanlarına 35 ton yem bırakıldı
YEREL HABERLER Bolu’da yaban hayvanlarına 35 ton yem bırakıldı
Görevi başında kalp krizi geçiren belediye çalışanı kurtarılamadı
YEREL HABERLER Görevi başında kalp krizi geçiren belediye çalışanı ...
Bolu’da FETÖ şüphelisi 6 kişiden 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER Bolu’da FETÖ şüphelisi 6 kişiden 2’si tutuklandı
Bolu'da vaka artışları tedirgin etti
YEREL HABERLER Bolu'da vaka artışları tedirgin etti
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü
YEREL HABERLER Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye ...
Bolu’da FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu’da FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
Bolu'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Bolu'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede
Bolu’da halı saha ve yüzme havuzları açıldı
YEREL HABERLER Bolu’da halı saha ve yüzme havuzları açıldı
Bolu’da ormanlar havadan izlenecek
YEREL HABERLER Bolu’da ormanlar havadan izlenecek
Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: Aynı hatayı yapmak istemiyoruz
YEREL HABERLER Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: Aynı hatayı ...
Bolu'da hafta sonu yasakları semt pazarlarının gününü değiştirdi
YEREL HABERLER Bolu'da hafta sonu yasakları semt pazarlarının gününü ...
Bolu’da kaza sayılarında yüzde 30 düşüş yaşandı Bolu Valisi Ahmet Ümit: “Yapılan çalışmalar meyvesini veriyor”
YEREL HABERLER Bolu’da kaza sayılarında yüzde 30 düşüş yaşandı Bolu ...