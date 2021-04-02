TEM’de 8 kilo 300 gram esrarla yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı

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Bolu’da, TEM Otoyolu’nda polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 300 gram esrarla yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramada 11 parça halinde toplam 8 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Süleyman E. (48) ve Metin A. (22) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Süleyman E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Metin A. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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