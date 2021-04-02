Görevi başında kalp krizi geçiren belediye çalışanı defnedildi

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Bolu Belediyesi’nde çalıştığı sırada kalp krizi geçiren ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk babası Hüseyin Zengin son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi Tahsilat Birimi’nde çalışan Hüseyin Zengin (50), dün sabah saatlerinde iş yerinde fenalaştı. Zengin’in fenalaştığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Zengin, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Hüseyin Zengin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Zengin için Bolu Belediyesi’nde mesai arkadaşları ve ailesinin katılımıyla tören düzenlendi. Törenin ardından Zengin’in cenazesi, Özayan Cami'inde kılınan cenaze namazı sonrası Şehitler Mezarlığı’na defnedildi.

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