Otomobilde 8 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçti; 1 kişi tutuklandı

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BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 8 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM yolunda İstanbul yönüne giden otomobili durdurup arama yaptı. Aramada 11 paket halinde 8 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.E. (48) ve M.A. (22) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.E. ise tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-04-02 13:42:23



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