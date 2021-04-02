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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul yolunda sokak köpeğinin saldırdığı çocuk yaralandı

İHA

Okul yolunda sokak köpeğinin saldırdığı çocuk yaralandı

Bolu’da okula gitmek için evinden çıktığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Olay, Kılıçaslan Mahallesi Özgecan Aslan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan A.A. (14) isimli kız çocuğu sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Sokak köpeğinin bacağını ısırdığı A.A.’nın çığlık sesini duyan annesi, kızını köpeğin saldırısından kurtararak hastaneye götürdü. Hastanede tedavisi yapılan A.A. kuduz aşısı yapıldıktan sonra hastaneden taburcu edildi.

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